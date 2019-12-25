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Умер заразившийся коронавирусом верховный лама Тувы
Сегодня, 16:48
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matveyvn

Умер заразившийся коронавирусом верховный лама Тувы

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Шолбан Кара-оол заявил, что Тува понесла большую утрату.

Умер заразившийся коронавирусом верховный лама Тувы Джампел Лодой. Об этом рассказал глава республики Шолбан Кара-оол в своём видеообращении, которое он распространил в соцсетях.

О смерти Лодоя стало известно от медиков. Оказалось, что ему ещё не исполнилось и 45 лет.

О госпитализации Лодоя стало известно 10 июня. Шолбан Кара-оол Его вводили в искусственную кому. О причинах заражения неизвестно — близкие ламы уверяли, что он ограничил контакты и строго соблюдал самоизоляцию.

Шолбан Кара-оол заявил, что Тува понесла большую утрату.

Ранее мы рассказывали, что глава Удмуртии заразился коронавирусом.

Теги: коронавирус, смерть от коронавируса, тува
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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