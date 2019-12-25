Умер заразившийся коронавирусом верховный лама Тувы Джампел Лодой. Об этом рассказал глава республики Шолбан Кара-оол в своём видеообращении, которое он распространил в соцсетях.
О смерти Лодоя стало известно от медиков. Оказалось, что ему ещё не исполнилось и 45 лет.
О госпитализации Лодоя стало известно 10 июня. Шолбан Кара-оол Его вводили в искусственную кому. О причинах заражения неизвестно — близкие ламы уверяли, что он ограничил контакты и строго соблюдал самоизоляцию.
Шолбан Кара-оол заявил, что Тува понесла большую утрату.
Ранее мы рассказывали, что глава Удмуртии заразился коронавирусом.
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все