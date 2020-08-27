Военные США пострадали в столкновении с патрулем России в Сирии

Американские военные пострадали в столкновении с патрулем России в Сирии. Об этом сообщили журналисты Reuters со ссылкой на собственный источник в военных кругах. В СМИ отметили, что легкие травмы получили несколько солдат. Инцидент произошел по случайности. Между сторонами не возникло вооруженного конфликта. Пентагон и Центральное командование войск США не стали комментировать произошедшее.
Напомним, что в социальных сетях появилось видео того, как российский бронетранспортер таранит американский International MaxxPro. Это произошло около населенного пункта Дерик в Сирии. Столкновение с БТР-82А стало результатом отказа военных из США уступить дорогу российскому транспорту.
Стало известно об ударах ВКС России после гибели генерала в Сирии.
Видео: Twitter/Last Defender
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