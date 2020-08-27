  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 7:53
146
lesjasap
Код вставки плеера

Военные США пострадали в столкновении с патрулем России в Сирии

0 0

Американские военнослужащие получили легкие повреждения под Дериком.

Американские военные пострадали в столкновении с патрулем России в Сирии. Об этом сообщили журналисты Reuters со ссылкой на собственный источник в военных кругах. В СМИ отметили, что легкие травмы получили несколько солдат. Инцидент произошел по случайности. Между сторонами не возникло вооруженного конфликта. Пентагон и Центральное командование войск США не стали комментировать произошедшее.

Напомним, что в социальных сетях появилось видео того, как российский бронетранспортер таранит американский  International MaxxPro. Это произошло около населенного пункта Дерик в Сирии. Столкновение с БТР-82А стало результатом отказа военных из США уступить дорогу российскому транспорту.

Стало известно об ударах ВКС России после гибели генерала в Сирии.

Видео: Twitter/Last Defender

Теги: бтр, военный патруль, дерик
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России, Новости Сирии,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии