Пентагон прокомментировал инцидент между с российскими военными в Сирии. В заявлении пресс-секретаря оборонного ведомства сообщается, что США "предупредили" Россию о готовности защищать своих военных после инцидента. Чиновники призвали Москву вернуться к исполнению механизма предотвращения конфликтов в арабской республике.
Мы предупредили русских, что их поведение опасно и неприемлемо. Мы ожидаем возвращения к обычному и профессиональному механизму предотвращения конфликтов в Сирии
Джонатан Хоффман, пресс-секретарь Пентагона
По словам чиновника, российские военные нарушили соглашение о предотвращении конфликтов в Сирии. Их поведение нанесло травмы американским военнослужащим. Солдаты пострадали из-за "намеренно провокационного и агрессивного поведения".
Хоффман поблагодарил американских военных за "профессионализм и сдержанность".
В Пентагоне рассказали, что нужно для сдерживания России.
Видео: Twitter/Last Defender
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