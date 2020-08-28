США будут защищать своих военнослужащих при повторном инциденте.

Пентагон прокомментировал инцидент между с российскими военными в Сирии. В заявлении пресс-секретаря оборонного ведомства сообщается, что США "предупредили" Россию о готовности защищать своих военных после инцидента. Чиновники призвали Москву вернуться к исполнению механизма предотвращения конфликтов в арабской республике.

Мы предупредили русских, что их поведение опасно и неприемлемо. Мы ожидаем возвращения к обычному и профессиональному механизму предотвращения конфликтов в Сирии Джонатан Хоффман, пресс-секретарь Пентагона

По словам чиновника, российские военные нарушили соглашение о предотвращении конфликтов в Сирии. Их поведение нанесло травмы американским военнослужащим. Солдаты пострадали из-за "намеренно провокационного и агрессивного поведения".

Хоффман поблагодарил американских военных за "профессионализм и сдержанность".

В Пентагоне рассказали, что нужно для сдерживания России.

Видео: Twitter/Last Defender