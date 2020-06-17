WP: Пентагон намеренно тормозит процесс вывода войск США из Германии

По мнению издания, Пентагон намеренно игнорирует пожелания президента США.

Washington Post заявил о том, что Пентагон саботирует вывод военных из Германии. Журналисты сослались на собственные источники. По данным экспертов, чиновники из оборонного ведомства замедляют процесс сокращения военнослужащих на территории ФРГ. Ранее с соответствующей инициативой выступил президент США Дональд Трамп. По мнению военных аналитиков, Пентагон "фактически игнорирует четко выраженное пожелание".

Что бы вы ни думали об отдельных аспектах вывода войск из Германии, нет ничего героического в целенаправленном игнорировании намерений президента авторы Washington Post

Напомним, что ранее стало известно о том, что США сокращает численность американских солдат в Германии до 25 тысяч человек. Сейчас в стране находятся 34,5 тысячи военнослужащих из США.

Посол Германии напомнила Трампу о том, зачем в ФРГ находятся американские военные.

Видео: Youtube/ Bloomberg QuickTake News