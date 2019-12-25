Госсекретарь США объяснил слова Байдена о Путине

Washington Post опубликовал заявление Энтони Блинкена о позиции к словам Джо байдена.

Государственный секретарь США объяснил слова президента Джо Байдена о российском коллеге Владимире Путине. В интервью изданию Washington Post Энтони Блинкен рассказал, что заявление главы Белого дома являлось политическим прагматизмом. Журналист попросил спикера прокомментировать политику США, которую государство реализует по критерию "целесообразности".

Он четко видит две вещи. Ему необходимо привлекать Россию к ответственности за любые враждебные действия, которые она предпринимает, и в то же время он остается открытым к сотрудничеству в сферах, представляющих взаимный интерес. Энтони Блинкен, госсекретарь США

Напомним, что пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки отказалась пояснить журналистскому пулу, были ли слова Байдена о Путине "метафорой". Она напомнила, что Вашингтон говорил о том, что не планирует сдерживать себя в выражении позиции и прямых контактов с руководством России, а также в публичных оценках.

В МИД прокомментировали доклад Госдепа о правах человека.

Фото: YouTube/Now This News