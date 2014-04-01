Блинкен: США будут привлекать к ответственности виновных в нарушении прав человека в мире

В Госдепе США представили ежегодный доклад о правах человека.

Государственный секретарь Энтони Блинкен заявил, что США будут привлекать к ответственности виновных в нарушении прав человека в мире. Об этом спикер сообщил на пресс-конференции во внешнеполитическом ведомстве. Специалист объяснил, что речь идет о санкциях в том числе.

Байден привержен тому, чтобы вновь поставить вопрос прав человека в центр американской внешней политики. Я и весь Госдепартамент относимся к этому обязательству очень серьезно. Отстаивание прав человека повсюду отвечает интересам Америки. Энтони Блинкен, госсекретарь США

Блинкен представил в Госдепартаменте США доклад, в котором говорится о неправильных тенденциях в сфере развития прав человека. По словам дипломата, такие свидетельства наблюдаются в различных частях мира. Чиновник упомянул об атаке мусульман на уйгуров в Китае, которую в США считают геноцидом, а также о тюремных заключениях оппозиционных политиков, активистов и журналистов. В числе стран, которые, по мнению Вашингтона, нарушают права человека, попали Россия, Йемен, Уганда, Венесуэла, Белоруссия, Эфиопия (штат Тыграй), Сирия и Мьянма.

США заявили о новых санкциях против "Северного потока-2".

Видео: U.S. Department of State