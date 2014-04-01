В МИД прокомментировали доклад Госдепа о правах человека

Мария Захарова призвала США заниматься своими внутренними проблемами.

В российском внешнеполитическом ведомстве прокомментировали доклад американского Госдепартамента о правах человека. Заявление перед журналистами сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Чиновница считает, что Вашингтон цинично разделил страны на плохие и хорошие в зависимости от того условия, соответствует ли их политика стратегии Белого дома.

Беглый просмотр достаточно объемного, но по большому счету пустого документа и непосредственно той части, которая посвящена России, оставляет стойкого ощущения дежавю. Текст, это так всегда бывает из года в год, пропитан двойными стандартами в плане оценки положения с правами человека в различных государствах. Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ

В МИД РФ призвали США в первую очередь заняться собственными внутренними проблемами. Захарова полагает, что американские силовые структуры, в частности, Пентагон делают такое, что приводит к многочисленным нарушениям прав человека на глобальном уровне.

Напомним, что в 2021 году критика Госдепа США по вопросу нарушения прав человека уместилась на сто страниц. В частности, обвинения пали на Россию. Одно только перечисление "преступлений" со стороны Москвы заняло у иностранных чиновников более страницы.

Блинкен: США будут привлекать к ответственности виновных в нарушении прав человека в мире.

Видео: МИД России