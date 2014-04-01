В МИД прокомментировали нападки западных стран на Россию в историческом контексте.

Мария Захарова рассказала об информационном противостоянии в мире. Об этом официальный представитель внешнеполитического ведомства России заявила в рамках выступления в Совете Федерации. По мнению чиновницы, ряд государств реализует политику в ущерб национальным интересам Москвы, но при этом Кремль ведет работу, чтобы не допустить этой ситуации.

Международные отношения характеризуются обострением, вызванным непрекращающимися попытками ряда государств реализовать некую историческую политику в ущерб российским интересам, факты искажаются, искажаются события прошлого. Зачем? Цель очевидна - представить в негативном ключе сегодняшнюю роль России в мире на протяжении многих веков. Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ

В МИД напомнили что Западу необходима историческая база для того, чтобы "навешивать России ответственность за все". Захарова считает, что сейчас ее формируют противники Москвы. В частности, речь идет о том, что на самом деле РФ не была агрессором, не занималась геноцидом и не начинала мировые войны, хотя сейчас высказываются подобные опасения.

МИД обескуражен решением Осло отменить сделку с "Трансмашхолдингом".

Фото: МИД России