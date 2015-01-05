МИД обескуражен решением Осло отменить сделку с "Трансмашхолдингом"

Мария Захарова прокомментировала приостановку сделки по покупке Bergen Engines.

МИД России обескуражен решением Осло отменить сделку с "Трансмашхолдингом". Об этом на еженедельной пресс-конференции сообщила официальный представитель внешнеполитического ведомства РФ Мария Захарова. По мнению дипломатов, Норвегия решила заблокировать сделку по продаже местного завода дизельных двигателей российской компании по надуманным предлогам.

Честно говоря, обескураживающая новость. Потому что она подавалась под предлогом защиты национальных интересов. Аргументы, которыми руководствовалась норвежская сторона при принятии этого решения, очевидно, надуманны. Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ

В МИД РФ напомнили, что ранее Норвегия неоднократно говорила о том, что разработки завода, а также его продукция не попадают под действие экспортных ограничений. Захарова отметила, что сделка о продаже носила исключительно коммерческий характер, чтобы вывести завод на новые рынки сбыта и обеспечить занятость рабочих на территории самой Норвегии.

ТМХ в начале февраля сообщил, что приобретает у британской компании Rolls-Royce Group завод Bergen Engines в Норвегии. Однако в марте текущего года правительство Осло со ссылкой на Минюст заявило, что в соответствии с законом о безопасности чиновники приостанавливают сделку.

В МИД назвали первую пресс-конференцию Байдена срежиссированной.

Фото и видео: МИД России