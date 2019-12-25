Моника Мэланн заявила о позиции правительства в сфере национальной безопасности.

Норвегия запретила продажу России завода двигателей Rolls-Royce. Об этом журналистам из издания E24 рассказала глава местного Минюста Моника Мэланн. Чиновница уточнила, что правительство останавливает реализацию продукции Bergen Engines российской компании. По мнению властей, такое решение соответствует вопросу национальной безопасности.

Необходимо предотвратить продажу Bergen Engines компании, которая контролируется страной, с которой у нас нет сотрудничества в области безопасности. Моника Мэланн, министр юстиции Норвегии

Напомним, что в начале февраля текущего года компания "Трансмашхолдинг" сообщила о том, что покупает у британского производителя Rolls-Royce Group завод дизельных и газопоршневых двигателей Bergen Engines в Норвегии. В марте правительство страны заявило, что в соответствии с законом о безопасности планируют приостановить данный контракт.

Напомним, что в состав Bergen Engines входят расположенные в Норвегии металлообрабатывающие и сборочные производсства, а также цех высокоточного литья, ремонтная мастерская и конструкторское бюро, сервисные центры в семи государствах.

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