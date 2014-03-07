Норвегия присоединилась к санкциям Евросоюза по Навальному

Осло присоединяется к мерам, введенным ЕС против Москвы.

Норвегия присоединилась к санкциям Евросоюза по Алексею Навальному. Об этом журналистам "РИА Новостей" рассказали представители пресс-службы МИД страны. По данным дипломатов, Осло примет идентичные меры в рамках солидарности с позицией ЕС.

Норвегия присоединяется к решению ЕС и введет меры, идентичные санкциям ЕС. пресс-служба МИД Норвегии

Напомним, что Евросоюз во вторник 2 марта впервые ввел санкции в рамках нового глобального режима. Ограничения коснулись должностных лиц РФ, которые считаются ответственными за нарушение прав человека. В список также попали 14 организаций, которые подозреваются в создании биологического и химического оружия. США также ввели санкции, в которые входят визовые и экспортные ограничения.

Глава СК пошутил о включении его в санкционный список.

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