Глава СК пошутил о включении его в санкционный список

Александр Бастрыкин прокомментировал новые санкции ЕС по делу Алексея Навального.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин пошутил о включении его персоны в санкционный список Евросоюза. Об этом чиновник рассказал в пятницу 5 марта на коллегии надзорного ведомства.

Записали в восьмой раз в невыездные, ну сколько можно терпеть? Хорошо, что продолжается сотрудничество с Интерполом, поддерживаются контакты с коллегами из других стран. Но обидно немного за державу. Александр Бастрыкин, глава СК РФ

Напомним, что со второго марта ЕС ввел против официальных должностных лиц России ограничения из-за ситуации, которая произошла с оппозиционером Алексеем Навальным. Известно, что санкции коснутся руководителей СК, Росгвардии, ФСИН, Генпрокуратуры. Этим лицам запрещен въезд на территорию РФ, а также запрет накладывается на хранение денежных средств в банках союза.

Фото: Следственный комитет России