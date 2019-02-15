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Глава СК РФ взял дело изнасилованной юной петербурженки под личный контроль
Сегодня, 16:42
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himif

Глава СК РФ взял дело изнасилованной юной петербурженки под личный контроль

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Девочке начали поступать угрозы.

Глава следственного комитета России Александр Бастрыкин взял уголовное дело об изнасиловании 16-летней петербурженки под личный контроль. Как сообщили в пресс-службе СК, после появления информации об изнасиловании в СМИ пострадавшей стали поступать угрозы.

Бастрыкин потребовал от подчиненных из Петербурга провести тщательное и объективное расследование и поручил докладывать ему о ходе дела. Также глава ведомства распорядился провести служебную проверку в отношении одного из петербургских следователей, поскольку подозреваемым в изнасиловании девочки не избрали меру пресечения. Известно, что уголовное дело находится в производстве именно этого сотрудника.

Ранее мы рассказывали, что задержан житель Колпино, разбивший голову своему отцу.

Фото: СК РФ

Теги: следственный комитет
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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