Задержан житель Колпино, разбивший голову своему отцу

Мужчину госпитализировали в тяжелом состоянии.

В Колпинском районе Петербурга полиция задержала по горячим следам мужчину, разбившего голову своему отцу. Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД, инцидент произошел вечером 19 февраля в квартире на проспекте Ленина.

Установлено, что 33-летний местный житель поссорился со своим 63-летним отцом и схватился за колонку от музыкального центра. Этим тяжелым предметом мужчина ударил отца по голове, после чего скрылся. Пенсионера госпитализировали в тяжелом состоянии, а полиция начала розыск агрессивного сына после полученной из больницы телефонограммы.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мы рассказывали, что в Петербурге осудят судью, чей сын убил друга.

Фото: Piter.TV