В квартире на Морском проспекте трое молодых людей изнасиловали 16-летнюю девушку

По подозрению в совершении указанного преступления задержаны 18-летний А., 19-летний С. и 17-летний М.

Трое малознакомых молодых людей в квартире на Морском проспекте, 15 изнасиловали несовершеннолетнюю. Об этом Piter.TV сообщил источник в правоохранительных органах.

В полицию 24 февраля в 16:53 обратилась мама девочки. Она рассказала, что 22 февраля около 01:00 трое малознакомых мужчин, находясь в гостях по указанному адресу, изнасиловали ее дочь 16-летнюю дочь.

По подозрению в совершении указанного преступления задержаны 18-летний А., 19-летний С. и 17-летний М. С места происшествия изъято: следы пальцев рук, следы обуви, трусы, бюстгальтер, бутылка с водой.

Из больницы 25 февраля поступила телефонограмма о поступлении 16-летней девушки с тупой травмой половых органов, ссадинами и разрывом гимена. После оказания помощи ее отпустили домом. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее в Отрадном таксист изнасиловал пассажирку и спросил, понравилось ли ей.

Фото: Piter.tv