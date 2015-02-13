Евросоюз ввел санкции против россиян из-за ситуации с Навальным

В санкционный список попали высокопоставленные силовики.

Евросоюз ввел санкции против россиян из-за ситуации с политиком Алексеем Навальным. Об этом сообщает агентство DPA.

Известно, что в санкционный список попали председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин, директор Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Александр Калашников, глава Росгвардии Виктор Золотов, а также генпрокурор Игорь Краснов.

Ранее постпред РФ при ЕС пообещал, что Россия примет ответные меры на новые санкции. При этом дипломат отметил, что не знает, какие решения будут приняты Москвой на политическом уровне.

Фото: pixabay.com