Постпред РФ при ЕС пообещал, что Россия примет ответные меры на новые санкции

Он также уточнил, что не знает, какие решения будут приняты Москвой на политическом уровне.

Постпред РФ при Евросоюзе Владимир Чижов пообещал, что Россия примет ответные меры на новые санкции со стороны Запада. Об этом он заявил в эфире телеканала "Россия-24".

Сегодня, 2 марта, ЕС официально ввел новые санкции против России из-за ситуации с Алексеем Навальным. В санкционный список вошли глава СК РФ Александр Бастрыкин, командующий Росгвардией Виктор Золотов, а также руководители ФСИН и Генпрокуратуры Александр Калашников и Игорь Краснов. Им запрещен въезд в страны сообщества. Они также не смогут хранить средства в банках этих стран.

Приходит осознание, что так называемый санкционный ресурс уже практически исчерпан, потому что результата от этих односторонних рестрикций практически нет. Если не считать, конечно, российских ответных мер, которые предпринимались и в прошлые разы. Могу заявить, что будут иметь место и сейчас. Владимир Чижов, постпред РФ при Евросоюзе

При этом дипломат отметил, что не знает, какие решения будут приняты Москвой на политическом уровне.

Ранее Лавров заявил, что Россия ответит на возможные санкции США из-за ситуации с Навальным.

Видео: YouTube / Россия 24