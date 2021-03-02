Лавров заявил, что Россия ответит на возможные санкции США из-за ситуации с Навальным

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Россия ответит на возможные санкции США из-за ситуации с арестованным политиком Алексеем Навальным. Об этом он рассказал во время пресс-конференции.
Реагировать будем однозначно, никто не отменял одно из правил дипломатии — взаимность.
Сергей Лавров, министр иностранных дел России
Ранее мы писали, что администрация президента Джо Байдена планирует ввести санкции из-за ареста политика Алексея Навального на первой неделе марта. Об этом сообщает CNN со ссылкой на два собственных источника.
Видео: МИД России
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