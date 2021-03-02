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Лавров заявил, что Россия ответит на возможные санкции США из-за ситуации с Навальным

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"Реагировать будем однозначно, никто не отменял одно из правил дипломатии".

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Россия ответит на возможные санкции США из-за ситуации с арестованным политиком Алексеем Навальным. Об этом он рассказал во время пресс-конференции.

Реагировать будем однозначно, никто не отменял одно из правил дипломатии — взаимность.

Сергей Лавров, министр иностранных дел России

Ранее мы писали, что администрация президента Джо Байдена планирует ввести санкции из-за ареста политика Алексея Навального на первой неделе марта. Об этом сообщает CNN со ссылкой на два собственных источника.

Видео: МИД России

Теги: лавров, мид рф, санкции
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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