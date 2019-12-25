Артиллерия Турции обстреляла населенные пункты на севере Сирии

Огонь велся по селениям Мираназ, Шеварга и Эль-Маликия около Алеппо.

Турецкая артиллерия обстреляла населенные пункты на севере Сирии. Об этом сообщили местные журналисты из издания Firat. Утром 7 сентября Анкара открыла огонь по курдским поселениям, расположенным к северу от Алеппо (около 360 км от Дамаска).

При помощи тяжелых орудий и минометов армия обстреляла селения Мираназ, Шеварга и Эль-Маликия. На данный момент информации о жертвах среди мирного населения, а также пострадавших, не поступала.

Напомним, что в районе прошли боестолкновения между курдским движением "Силы народной самообороны" и вооруженной оппозицией, которую поддерживает Турция. Курды провели несколько вылазок против оппозиции. В результате конфликта были раненые и убитые.

С 2017 года в Серии создана зона безопасности на севере Сирии. Она располагается в треугольнике между населенными пунктами Джераблус - Эль-Баб - Аазаз. Зона возникла в рамках военной операции Турции "Щит Евфрата".

Российские и турецкие военные провели совместную тренировку в Сирии.