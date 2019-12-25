Российские и турецкие военные провели совместную тренировку в Сирии

Военнослужащие отработали совместные действия при атаке на военные патрули и обстрел со стороны противника.

Российские и турецкие военные провели тренировку в Сирии. Об этом рассказал замглавы координационного центра Идлибской зоны деэскалации Евгений Поляков. Чиновник отметил, что совместное мероприятие стало вторым по счету между Москвой и Анкарой в регионе. Военные отработали взаимодействие и координацию сил и средств, привлекаемых в операциях патрулирования. Определены действия направленные на поддержку в случае, если на колонну нападут.

Тренировка направлена на выработку единого подхода к действиям в случае возникновения нештатных ситуаций при проведении совместного патрулирования трассы М-4 Евгений Поляков, замглавы координационного центра РФ в Идлибе

По словам Полчкова,турецкие и российские военные в Сирии отработали практические действия личного состава при столкновении с незаконными вооруженными формированиями, а также обстреле патруля из различных видов оружия, санитарную эвакуацию солдат и поврежденной боевой техники.

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