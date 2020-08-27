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ФСБ разоблачила украинского шпиона в РВСН

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Военный передавал сведения, составляющие гостайну, украинской стороне.

ФСБ России разоблачила украинского шпиона в рядах Ракетных войск стратегического назначения. Об этом сообщила пресс-служба силового ведомства. По данным специалистов, военный передавал засекреченную информацию Минобороны РФ представителям Минобороны Украины. 

На данный момент подозреваемый арестован. Его обвиняют в государственной измене.

В городе Барнауле задержан военнослужащий РВСН, собиравший и передававший в Главное управление разведки Министерства обороны Украины составляющие государственную тайну сведения

сообщение ФСБ

Напомним, что по уголовной статье за госизмену военному грозит до 20 лет в колонии.

Чеченские боевики атаковали российско-турецкий патруль в Сирии.

Видео: Telegram / Военный обозреватель

Теги: барнаул, рвнс, фсб, шпион
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, События на Украине, Новости России,

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