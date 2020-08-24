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ФСБ задержала финансиста ИГ*, переправлявшего россиян в Сирию

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Мужчина пойман на территории Татарстана.

ФСБ задержала финансиста террористов, вербовавшего и переправлявшего россиян в Сирию. По информации от Центра общественных связей участник запрещенной в РФ террористической группировки "Исламское государство" пойман в Татарстане. Операция по задержанию проходила в содействии с сотрудниками Федеральной службы по финансовому мониторингу России.

Вскрыты и задокументированы схемы финансирования участников ИГ, а также маршруты конспиративного передвижения боевиков в Сирию

сообщение ЦОС ФСБ

В ФСБ отметили, что подозреваемый по заданию эмиссаров переправлял граждан РФ и республик НГ на территорию боевых действий в Сирии. Установлены преступные связи задержанного в Татарстане, Дагестане и Тюменской области.

В настоящее время в отношении гражданина возбуждены уголовные дела по статьями за содействие террористической деятельности и участию в деятельности террористической организации.

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Теги: вербовка, дагестан, татарстан, тюменская область, фсб
Категории: Лента новостей, Тема дня, Происшествия, Терроризм, Новости России, Мировые новости, Новости Сирии,

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