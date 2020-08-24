ФСБ задержала финансиста ИГ*, переправлявшего россиян в Сирию

Мужчина пойман на территории Татарстана.

ФСБ задержала финансиста террористов, вербовавшего и переправлявшего россиян в Сирию. По информации от Центра общественных связей участник запрещенной в РФ террористической группировки "Исламское государство" пойман в Татарстане. Операция по задержанию проходила в содействии с сотрудниками Федеральной службы по финансовому мониторингу России.

Вскрыты и задокументированы схемы финансирования участников ИГ, а также маршруты конспиративного передвижения боевиков в Сирию сообщение ЦОС ФСБ

В ФСБ отметили, что подозреваемый по заданию эмиссаров переправлял граждан РФ и республик НГ на территорию боевых действий в Сирии. Установлены преступные связи задержанного в Татарстане, Дагестане и Тюменской области.

В настоящее время в отношении гражданина возбуждены уголовные дела по статьями за содействие террористической деятельности и участию в деятельности террористической организации.

Похищение лидера ополчения Донбасса провалила женщина с электрошокером.