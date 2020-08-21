Похищение лидера ополчения Донбасса провалила женщина с электрошокером. Об этом пишет "Фонтанка.ру".
Сообщается, что петербурженка Оксана Капкаева познакомилась с одним из лидеров ополчения самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Романом Волянюком. Его хотели похитить и передать СБУ. Однако Капкаева провалила операцию.
Известна, что она должна была стать "покупательницей" недвижимости в подмосковном Домодедове, которую продавал Волянюк. Она должна была нейтрализовать его при помощи электрошокера, а после в багажнике везти на российско-украинскую границу.
Однако после удара электрошокера ополченец смог выбежать из машины и скрыться. После он обратился в ФСБ.
Ранее мы писали, что СБУ пыталась похитить в России одного из лидеров ополчения Донбасса.
Видео: Telegram / LIFE SHOT
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