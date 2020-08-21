Задержание спецназом ФСБ спонсоров террористов попало на видео

Операция состоялась в Нижнем Новгороде.

Задержание спецназом ФСБ спонсоров экстремистов попало на видео. Ролик опубликован в Telegram-канале "Опер слил". на кадрах представлена съемки силовиков, произведенная в Нижнем Новгороде. По данным авторов сообщения, оперативникам удалось поймать группу граждан Таджикистана, которая подозревается в финансировании запрещенной в РФ террористической организации "Исламское государство".

В ФСБ отметили, что лидер задержанной группы разделял радикальные религиозные взгляды. Он неоднократно отправлял боевикам денежные средства при помощи электронных средств оплаты.Предположительно получателями материальной поддержки становились вооруженные формирования на территории Афганистана. Сейчас иностранец заключен под стражу

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по статье за содействие терроризму.

ФСБ пресекла работу подпольных оружейников из трех регионов.