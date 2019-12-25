Преступники действовали в Москве, Тульской области и Петербурге.

ФСБ пресекла работу подпольных оружейников из трех регионов. Об этом сообщили представители Центра общественных связей силового ведомства. На данный момент известно, что преступники действовали в Московской и Тульской областях, а также Петербурге.

Пресечена противоправная деятельность группы, причастной к контрабанде оружия, его основных частей и боеприпасов, а также восстановлению боевых свойств гражданских образцов оружия с целью сбыта сообщение ЦОС ФСБ

Оперативники изъяли в рамках операции 103 образца оружия. В списке оказались автоматы, пистолеты-пулеметы, винтовки, карабины, ружья, револьверы, а также ручные гранаты. В пяти мастерских у злоумышленников находилось более 11000 патронов различного калибра, детали для пистолетов Glock и винтовок AR-15.

В пяти регионах России задержаны 25 подпольных оружейников.

Фото: Piter.tv