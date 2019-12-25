В учениях примут участие военные из семи стран.

Объединенную систему ПВО СНГ проверяют на боеготовность. Об этом рассказали представители Минобороны России. Чиновники отметили, что в рамках тренировки военные отработают применение дежурных сил по воздушным судам-нарушителям воздушного пространства и государственных границ стран-участниц СНГ.

В рамках тренировки будут также отработаны вопросы оказании помощи экипажам воздушных судов….Экипажи самолетов проведут взаимные маневры в воздушном пространстве семи стран, участвующих в тренировке сообщение Минобороны России

В мероприятиях примут участие около 130 командных пунктов в семи странах, более 60 самолетов. В списке заявлены истребители Су-27, МиГ-29, МиГ-31, учебно-боевые Як-130, бомбардировщики Су-24, Су-34, Ту-22 , штурмовики Су-25, ракетоносцы Ту-160 Напомним, что сценарий для подобных учений создается на основе Соглашения о действиях стран СНГ, которые получили данные о захвате или угоне воздушного судна. Документ ратифицирован российской стороной в апреле 2013 года.

Средства ПВО Сирии отражают ракетную атаку к востоку от провинции Алеппо.