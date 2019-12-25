Инцидент произошел на одном из въездов в "зеленую зону".

В центре Багдада произошел взрыв. Об этом сообщили местные журналисты с арабского телеканала Al Arabiya. В СМИ отметили, что трагедия зафиксирована около одного из въездов в "зеленую зону" города. Сейчас специалисты устанавливают обстоятельства случившегося.

Напомним, что "зеленой зоной" столицы Ирака является территория, на которой расположены основные правительственные учреждения, а также иностранные дипломатические представительства.

В Ираке на трассе Тикрит - Киркук произошел взрыв.