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В центре Багдада произошел взрыв
Сегодня, 13:09
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lesjasap

В центре Багдада произошел взрыв

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Инцидент произошел на одном из въездов в "зеленую зону".

В центре Багдада произошел взрыв. Об этом сообщили местные журналисты с арабского телеканала Al Arabiya. В СМИ отметили, что трагедия зафиксирована около одного из въездов в "зеленую зону" города. Сейчас специалисты устанавливают обстоятельства случившегося.

Напомним, что "зеленой зоной" столицы Ирака является территория, на которой расположены основные правительственные учреждения, а также иностранные дипломатические представительства.

В Ираке на трассе Тикрит - Киркук произошел взрыв.

Теги: багдад, взрыв, зеленая зона, ирак
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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