Погибла местная жительница, еще трое человек пострадали.

В Ираке на трассе Тикрит - Киркук произошел взрыв. Об этом сообщили местные журналисты с телеканала Sky News Arabia. По данным СМИ, трагедия зафиксирована утром 1 сентября к северу от Багдада. Предположительно, взорвался заминированный автомобиль.

Телеканал Rudaw пояснил, целью атаки боевиков был расположенный на трассе пункт досмотра. В результате действий террористов погибла женщина. Еще трое сотрудников службы безопасности Ирака получили ранения.

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Видео: YouTube / سكاي نيوز عربية