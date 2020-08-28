Около центра города упали три ракеты.

Иракский телеканал Al-Hadath сообщил, что "зеленая зона" Багдада подверглась ракетному обстрелу. В СМИ отметили, что ракеты упали в ночь на 28 августа на открытой местности. Они не повредили городские здания. О пострадавших или погибших также не сообщается.

Предположительно, три ракеты были запущены из западного пригорода Багдада. Они разорвались недалеко от той части столицы Ирака, в которой находятся государственные учреждения и иностранные дипломатические миссии, включая посольство США.

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Видео: YouTube / AlHadath الحدث