Премьер Франции рассказал о режиме самоизоляции в случае второй волны

Жан Кастекс заявил о прицельном, а не повсеместном карантине.

Премьер-министр Франции рассказал о режиме самоизоляции в случае второй волны. Жан Кастекс объяснил журналистам местного телеканала BFMTV, что у правительства имеется четкий план подготовки ко второй вспышке инфицирования COVID-19. Чиновник отметил, что страна не планирует вводить режим самоизоляции повсеместно.

Об этом всегда говорилось, предполагалось, что необходимо готовиться ко второй волне эпидемии...Мы будем подходить прицеленно Жан Кастекс, премьер-министр Франции

Глава правительства заявил, что такого карантина, который вводился в государстве в марте, не будет. Он заметил, что Франция научилась справляться с заболевшими. Кастекс добавил, что режим самоизоляции приводит "к ужасным последствиям". Политик имеет в виду как человеческие, так и экономические жертвы.

Генконсулы Бельгии и Франции накормят подопечных "Ночлежки" шарлоткой и багетами.