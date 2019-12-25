Генконсулы Бельгии и Франции накормят подопечных "Ночлежки" шарлоткой и багетами

Идея вкусной помощи пришла иностранцам в голову во время визита приюта.

В течение целого месяца подопечные петербургского филиала благотворительной организации "Ночлежка" смогут получать вкусную помощь: как рассказали в официальной группе приюта "ВКонтакте", передать людям багеты и шарлотку предложили иностранные консулы.

Как выяснилось, генконсул Бельгии Ханс Тимбремонт приехал в Петербург, чтобы посмотреть, как живет и работает "Ночлежка". Во время поездки к иностранному чиновнику и пришла идея передавать подопечным приюта шарлотку. О "Ночлежке" Тимбремонт узнал от генконсула Франции, Уго де Шаваньяка, а Шаваньяк решил последовать идее коллеги и пообещал передавать приюту багеты. Хрустящий хлеб подопечные будут получать по четвергам вместе с горячим супом. Генконсул заверил, что французские пекари позаботятся и о тех, кто не сможет справиться с хлебной корочкой из-за проблем со здоровьем – испекут мягкий хлеб.

Кажется, это одна из тех историй, в которых прекрасно всё. сотрудники "Ночлежки"

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Фото: pixabay