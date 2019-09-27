В Смольном обсудили создание центра реабилитации для детей-наркоманов

Сейчас подростки, страдающие наркозависимостью, могут получать лечебно-профилактическую помощь в нескольких районах Петербурга.

Стало известно, что 3 июля в Смольном прошло обсуждение создания реабилитационного центра для детей, страдающих наркоманией. В заседании Антинаркотической комиссии и Комиссии по делам несовершеннолетних приняли участие Уполномоченный по правам ребенка в Санкт-Петербурге Анна Митянина и губернатор Александр Беглов.

Известно, что прокурор Сергей Литвиненко выступил с предложением помимо социально-психологического тестирования проводить анонимное медосвидетельствование учащихся в школах, колледжах и университетах. В 2019 году такую проверку прошли более 160 тысяч подростков.

На сегодняшний день в Петербурге школьники и студенты, страдающие наркозависимостью, могут получать лечебно-профилактическую помощь в нескольких районах города. Экстренную медицинскую помощь при отравлениях алкоголем и наркотиками оказывают в СПб ГБУЗ "Детская городская клиническая больница N 5 им. Н.Ф. Филатова". Несовершеннолетних до 15 лет принимает и ГКУЗ "ЦВЛ "Детская психиатрия". Кроме того, помогают в реабилитации общественные и религиозные организации.

Но по словам Анны Митяниной, этого недостаточно: детям нужна база для реабилитации в условиях стационара. Она направила губернатору перечень своих предложений по борьбе с детской наркоманией, в том числе по экстренному созданию реабилитационного центра.

Ранее мы сообщили, что в Петербурге наркокурьер использовал форму доставки еды для прикрытия.

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