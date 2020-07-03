В Петербурге наркокурьер использовал форму доставки еды для прикрытия

Самого молодого человека задержали также в наркотическом опьянении.

В гараже в Купчино, который арендовал 18-летний юноша, полицейские обнаружили большое количество запрещенных веществ и предметы для расфасовки и закладки наркотиков. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Петербургу и Ленобласти.

В последний день июня около 10:45 полиция задержала на Малой Балканской улице 18-летнего уроженца Кемеровской области. Молодой человек находился в опьянении, схожего с наркотическим. Ранее он уже был осужден за хранение наркотиков. При себе у задержанного было около 2 граммов амфетамина.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий выяснилось, что молодой человек арендовал гараж на Софийской улице, где фасовал наркотики. Всего изъято почти 850 граммов амфетамина в маленьких пакетиках. Также изъяли весы и предметы, используемые для фасовки. В гараже полицейские нашли сумку и одежду с логотипами популярной фирмы по доставке еды. При этом официально молодой человек там не работает. С его слов, он работал там ранее, а костюм после ухода оставил себе. Курьерские атрибуты задержанный он использовал в качестве прикрытия.

Подозреваемый задержан в порядке статьи 91 УПК. В настоящее время разыскиваются соучастники подозреваемого.

Также в Петербурге трое наркодилеров пойдут под суд за продажу наркотика.

Видео: МВД