В Петербурге трое наркодилеров пойдут под суд за продажу наркотика

В Петербурге будут судить троих участников преступной группы, которые обвиняются в незаконном обороте наркотиков. Подозреваемые орудовали на территории Приморского и Красносельского районов города. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры.
По версии следствия, в 2019 году один из подозреваемых создал преступное сообщество, члены которого покупали метадон, расфасовывали его по пакетикам и перепродавали. В сентябре 2019 года мужчин задержали и изъяли у них более 90 граммов наркотика.
Дело направлено в Красносельский районный суд для рассмотрения по существу.
Также в суде рассмотрят дело банды петербуржцев с запасами четырех видов наркотиков.
Фото: Piter.TV
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