В Петербурге трое наркодилеров пойдут под суд за продажу наркотика

Их задержали в сентябре прошлого года.

В Петербурге будут судить троих участников преступной группы, которые обвиняются в незаконном обороте наркотиков. Подозреваемые орудовали на территории Приморского и Красносельского районов города. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры.

По версии следствия, в 2019 году один из подозреваемых создал преступное сообщество, члены которого покупали метадон, расфасовывали его по пакетикам и перепродавали. В сентябре 2019 года мужчин задержали и изъяли у них более 90 граммов наркотика.

Дело направлено в Красносельский районный суд для рассмотрения по существу.

Также в суде рассмотрят дело банды петербуржцев с запасами четырех видов наркотиков.

Фото: Piter.TV