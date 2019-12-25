В суде рассмотрят дело банды петербуржцев с запасами четырех видов наркотиков

Трое сообщников покупали наркотики, расфасовывали их и перепродавали.

В Невском районном суде Петербурга рассмотрят дело о сбыте и покушении на сбыт наркотиков в составе организованной группы. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры 29 июня, по делу уже утвердили обвинительное заключение. Фигурантами стали три человека.

По версии следствия, в 2018 году один из обвиняемых нашел сообщников, которые незаконно приобретали кокаин, амфетамин, гашиш и МДМА, и объединился с ними для последующей перепродажи наркотиков. Злоумышленники расфасовывали купленные вещества и сбывали третьи лицам. Известно, что запретные покупки фасовщики хранили в помещениях на территории Фрунзенского и Невского районов.

В минувшем апреле деятельность сбытчиков пресекла полиция. Выяснилось, что банда шесть раз перепродала наркотики и три раза совершила покушение на сбыт. В ходе обысков у злоумышленников изъяли более 100 грамм гашиша и других веществ.

Также в Петербурге осудят банду похитителей и вымогателей.

Фото: Piter.TV