В Петербурге осудят банду похитителей и вымогателей

Трое злоумышленников напали на жителя Чичеринской улицы, перевезли его в другой район и потребовали деньги.

В отношении троих петербуржцев утверждено обвинительное заключение. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Петербурга, банда обвиняется в похищении человека, вымогательства, разбойном нападении и незаконном использовании объектов авторского права.

Следствие полагает, что злоумышленники напали с пистолетом и ножом на мужчину, находившегося в машине "БМВ". Разбойники перевезли его с парковки у дома №2 по Чичеринской улице на территорию Фрунзенского района, после чего потребовали деньги, но, видимо, не дождавшись соглашения жертвы, сами похитили у него 156 тысяч рублей. Банда удерживала мужчину в машине до момента задержания полицейскими.

Уголовное дело рассмотрит Петродворцовый суд.

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Фото: Piter.TV