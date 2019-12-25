Суд назначил условный срок организатору смертельной поездки на катере в Петербурге

В катер попала вода, два человека погибли.

Поездка на катере в Финском заливе привела к смерти двух человек. Кировский районный суд Петербурга огласил приговор в отношении Владимира Николаева, его признали виновным по статье "Нарушение правил, обеспечивающих безопасную работу транспорта". Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Суд установил, что в апреле 2019 Николаев купил маломерное судно, рассчитанное на 7 человек. Мужчина самостоятельно починил его, хотя не обладал достаточными знаниями в области судостроения. Дело в том, что в кормовую часть катера затекала вода.

После этого владелец транспортного средства решил прокатить своих знакомых. Он поместил на катер 9 человек. На обратном пути погодные условия ухудшились и катер стал при движении носовой частью погружаться под гребень волны. Кроме того, Николаев находился в состоянии алкогольного опьянения. В результате его дальнейших действий в кормовую часть стала поступать вода, двигатель отключился.

В итоге катер затопило, пассажиры оказались в воде. Николаев не предложил спасательные жилеты. Один из пассажиров утонул на месте происшествия. Еще один пассажир потеряла сознание, так как температура воды была не более 10 градусов. После спасательной операции силами МЧС России, ее доставили в медицинское учреждение, где женщина скончалась.

Подсудимый признал свою вину. Гражданский иск по уголовному делу не заявлялся. Суд назначил нарушителю наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года условно с испытательным сроком 2 года.

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