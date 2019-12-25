В Петербурге совершенствуют систему антинаркотической профилактики

За девять месяцев 2024 года в городе снизилось количество острых отравлений наркотиками.

Губернатор Петербурга Александр Беглов заявил, что город продолжает совершенствовать систему антинаркотической профилактики. Об этом 19 декабря рассказали в Смольном.

Предотвратить наркопотребление намного легче, чем потом бороться с его последствиями. В Петербурге реализуется целый ряд мер по борьбе с наркопотреблением и наркозависимостью. Активизирован мониторинг интернета, оперативно блокируются источники информации о распространении наркотиков. Районные паспорта наркоситуации позволяют лучше видеть угрозы и риски на конкретных территориях, что дает возможность концентрировать усилия органов власти на самых важных направлениях. Работа по совершенствованию системы антинаркотической профилактики в городе продолжается. Александр Беглов, губернатор Петербурга

В Северной столице внедряют новые формы взаимодействия с молодежью из групп риска. В сентябре в Адмиралтейском районе открылась первая в городе антинаркотическая квест-комната: за осень ее посетили около 1 тыс. несовершеннолетних. Кроме того, в работе участвуют социально ориентированные некоммерческие организации.

За девять месяцев 2024 года в Петербурге снизилось количество острых отравлений наркотиками, а также число умерших от отравления.

Фото: Piter.TV