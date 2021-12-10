Игра выйдет 25 февраля 2022 года.

Представлен новый трейлер Elden Ring. Презентация ролика состоялась в рамках торжественной церемонии The Game Awards 2021 от студии -разработчика FromSoftware. Для показа зрителям новинки на сцене мероприятия появился один из персонажей игры — горшок Александр.

В сюжете трейлера рассказывается история мира Междуземья, Кольца Элден и падения полубогов. Создатели показали эпичные схватки между персонажами и объявили завязку основного сюжета. Согласно трейлеру, на территории Междуземья произошла война, которая изменила мир. Сейчас жители ожидают появления повелителя Элдена, которым может стать только достойный герой. В данном случае его роль исполнит геймер.

Напомним, что официальный релиз Elden Ring запланирован на 25 февраля 2022 года. Новинка выйдет на игровых консолях и ПК.

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Фото и видео: YouTube / BANDAI NAMCO Europe

