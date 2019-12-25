В Сети появились первые геймплейные ролики Elden Ring

Видео слили пользователи с закрытого тестирования.

В Сети появились первые геймплейные ролики компьютерной игры Elden Ring от издания IGN. Видео появились после закрытого тестирования новинки. В настоящее время пользователям доступны несколько классов: Воин, Зачарованный рыцарь, Пророк, Чемпион и Кровавый волк. разработчики напомнили клиентам о том, что с 12 по 14 ноября состоится общее бета-тестирование проекта, но сейчас приобрести ключи к бета-тестированию можно за крупную сумму на портале eBay. Цена на "инвайт" доступна в районе 350 долларов.

Напомним, что официальный релиз Elden Ringзапланирован на 25 февраля 2022 года. Над проектом работала студия FromSoftwar. Известно, что игра выйдет на ПК, а также игровых консолях PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One и Xbox Series X/S. При этом возрастной ценз составит 18+.

Геймплей переиздания культовых частей GTA слили в сеть.

Фото и видео: