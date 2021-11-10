Ролики выложены в соцсети за день до выхода переиздания.

Геймплей переиздания культовых частей GTA слили в сеть. Об этом рассказали журналисты из американского издания VGC. В социальных сетях стали появляться ролики, а также скриншоты из серии The Trilogy — The Definitive Edition. Кадры показаны пользователям за день до официального релиза.

Геймплей пользователей охватил все три культовые части игровой франшизы. Анонимный пользователь слил частичное прохождение GTA III и GTA: Vice City на Reddit и YouTube. Среди особенностей блогер выделил обновленную графику, а также новые элементы у интерфейса. В частности, он рассказал об обновленном круговом меню, в котором можно выбрать вооружение. Это новинка напоминает стиль GTA V. Автор видео также сделал акцент на новой объемной мини-карте в переиздании.

По скриншотам из игры GTA: San Andreas можно сделать вывод о том, что в игре была улучшена графика. Разработчики добавили переработанные элементы интерфейса, создана более детальная прорисовка.

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Видео: YouTube / okayjosh