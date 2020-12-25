Microsoft показала первый трейлер кампании Halo Infinite

Разработчики назвали новую часть Halo самой большой и наполненной приключениями.

Компания Microsoft анонсировала сюжетную компанию Halo Infinite. Ролик появился в сети в понедельник, 25 октября.

Длительность видео составила около семи минут. Разработчики назвали новую часть Halo самой большой и наполненной приключениями. В трейлере показали геймплей шутера, подробности сюжета и локации. Этот ролик стал первой демонстрацией одиночной компании Halo Infinite с июля прошлого года. Тогда игроманы раскритиковали игру за медленную боевую динамику и плохую графику.

Выход игры запланирован на 8 декабря 2021 года.

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Видео: Youtube/Xbox