Авторы хоррора Resident Evil опубликовали трейлер о Клэр Редфилд

Исполнительница главной роли утверждает, что у её героини есть собственный путь. Клэр Редфилд имеет бунтарский характер. Она будет участвовать не только в экшн-сценах со стрельбой.

Авторы новой экранизации хоррора Resident Evil опубликовали трейлер о Клэр Редфилд. Её роль в картине исполняет актриса Кая Скоделарио, известная по фильму "Бегущая в лабиринте".

Режиссер Йоханнес Робертс рассказал, что Клэр Редфилд стала беженцем из Раккун-Сити. Ей пришлось бежать из-за того, что она почувствовала неладное. Героиня возвращается к своему брату Крису, чтобы передать важную информацию. Именно в этот момент в городе начинается атака зомби. Исполнительница главной роли утверждает, что у её героини есть собственный путь. Клэр Редфилд имеет бунтарский характер. Она будет участвовать не только в экшн-сценах со стрельбой.

Известно, что режиссер вдохновлялся ремейком Resident Evil 2. Он смешал сюжет первой и второй частей. Премьера фильма в России состоится 2 декабря.

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Видео: Youtube/Sony Pictures Entertainment