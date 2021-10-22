Вышел трейлер ремастеров трилогии GTA

Rockstar выпустят улучшенные версии GTA 3, Vice City и San Andreas.

Игроавая студия Rockstar, известная серией игр Grand Theft Auto, выпустила трейлер ремастеров трилогии своей культовой игры GTA Trilogy The Definitive Edition.

Разработчики показали улучшенную систему освещения, повышенную детализацию, текстуры высокого разрешения и увеличенную дальностью прорисовки. Также в старых играх подтянули систему управления и прицеливания до уровня GTA 5.

Релиз проекта намечен на 11 ноября. Стоит он будет около 5 тысяч рублей.

Видео: Rockstar