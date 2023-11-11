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Вышел новый трейлер ремейка Resident Evil на Unreal Engine 5

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Активисты показали работу над ремейком культовой компьютерной игры.

В социальных сетях опубликован трейлер ремейка первой части компьютерной игры Resident Evil, созданного на движке Unreal Engine 5. Переделкой проекта занимались фанаты из команды Arklay. Ролик в четыре минуты демонстрирует пользователям работу, которую удалось проделать для усовершенствования игры под требования современного мира. По мнению комментаторов, энтузиасты отлично поработали над визуальной частью хоррора, а также над теми моментами игры, которые больше всего знакомы геймерам. Дополнительно авторы показали переход от фиксированной камеры к виду от третьего лица. При этом в ремейке сохранилась топорная анимация персонажей, но тако вариант может быть исправлен. Создатели пояснили, что выложили в соцсети не окончательный вариант.

Мишель Йео исполнила главную роль в сериале "Братья Сан", опубликован трейлер.

Фото и видео: YouTube / RE Biohazard

Теги: resident evil, компьютерная игра, ремейк, трейлер
Категории: Лента новостей, Тема дня, Мировые новости,

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