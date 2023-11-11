Мишель Йео исполнила главную роль в сериале "Братья Сан", опубликован трейлер

Релиз шоу состоится 4 января.

На американском стриминговом канале Netlfix опубликован трейлер сериала "The Brothers Sun" ("Братья Сан"), одну из главных ролей в котором исполнила лауреатка кинопремии "Оскар" Мишель Йео ("Все везде и сразу", "Крадущийся тигр, затаившийся дракон"). Иностранная актриса получила роль матери легендарного убийцы Чарльза Сана и его наивного младшего брата Брюса. При этом младший ребенок не знал о криминальной деятельности своей семьи. Телевизионное шоу создавалось в жанре остросюжетной комедии и семейной драме. Создателями проекта выступили Брэд Фалчак ("Политик", "Поза", "Американская история ужасов") и Байрон Ву. Официальная премьера ленты намечена на онлайн-сервисе 4 января 2024 года.

Поскольку самые смертоносные общества Тайбэя и новая растущая группировка борются за господство, Чарльз, Брюс и их мать должны залечить раны... прежде чем один из бесчисленных врагов убьет их всех. синопсис ленты

В актерском составе также заявлены Хайди Куан, Сэм Сонг Ли, Джастин Шиен, Дженни Янг, Ли Джун, Алексис Ри и другие . Над эпизодами сериала работали режиссеры Кевин Танчароэн и Вьет Нгуен.

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Фото и видео: YouTube / Netflix