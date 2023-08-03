Вышел улучшенный трейлер нового хоррора, который выглядит, как смесь Silent Hill и Resident Evil

Разработчик оказал улучшения, которые были внесены с момента анонса игры.

Разработчик Натан Хемли (Nathan Hamley) опубликовал в социальных сетях обновленный трейлер нового хоррора на выживание под названием Hollowbody. Автор пояснил, что его проект вдохновлен такими культовыми компьютерными играми, как Silent Hill 2 и Resident Evil 3. В ролике демонстрируются визуальные улучшения, которые создатель успел внести с момента первоначального анонса. Сюжет будет разворачиваться в зоне отчуждения, в которую однажды попадает доставщица грузов по имени Мика. Там девушка сталкивается с необъяснимым. В какой-то момент за героиней начинают охотиться чудовища. Ей приходится поставить перед собой цель - добраться до места эвакуации, чтобы выжить. Среди ключевых особенностей разработчик выделяет олдскульный геймплей. Игровой процесс представляет из себя минимум припасов и максимум хардкора.Также пользователь будет проходить через интересные головоломки. Его ожидают несколько концовок, сохранения жизней в определенных местах. Следует отметить, что Хемли намерен соединить в игре кинематографическое сочетание динамических и фиксированных ракурсов камеры.

Для Atomic Heart вышло первое DLC — "Инстинкт Истребления".

Фото и видео: YouTube / Headware Games