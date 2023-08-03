Для Atomic Heart вышло первое DLC — "Инстинкт Истребления"

В Mundfish опубликовали трейлер к первому дополнению к игре.

Вечеро второго августа для пользователей стало доступно первое дополнение к компьютерной игре Atomic Heart. Известно, что оно не получило возможность предварительной загрузки. Речь идет о том, что пользователи не могли получить необходимые файлы заранее для того, чтобы к сроку выхода игры сразу же начать в нее играть. Авторы решили опубликовать в социальных сетях трейлер вк проекту, получившему название "Инстинкт истребления". При этом геймеры пояснили, что для запуска дополнения не потребуется проходить основной сюжет, ео важно обладать цифровой копией оригинала.

Напомним, что "Инстинкт истребления" представляет из себя первое из четырех анонсированных разработчиками сюжетных дополнений игры. Действие в нем развернется после событий основной истории, когда главный герой майор Нечаев отправится на территорию экспериментального комплекса "Менделеев". Пользователям будут доступны новые локации и новые механики сражений, в том числе перчатка ХРАЗ получит определенную способность. Добавим, что указанное DLC будет идти в комплекте с "золотым" и "премиум" изданиями игры, либо в наборе Atomic Pass.

Вышел трейлер фильма "Гнев материнский" с Хилари Суэнк.

Фото и видео: YouTube / Atomic Heart