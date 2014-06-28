Вышел трейлер фильма "Гнев материнский" с Хилари Суэнк

Премьера фильма состоится 1 сентября.

Киностудия Vertical представила трейлер триллера "Гнев материнский". Режиссером картины выступил Майлз Джорис-Пейрафитт.

Сюжет расскажет историю журналистки, которая расследует убийство собственного сына. Ей также предстоит наладить отношения с беременной возлюбленной погибшего. Вместе они погрузятся в мрачный мир наркотиков и коррупции, чтобы выяснить правду о смерти мужчины.

В главных ролях сыграли Хилари Суэнк, Оливия кук, Джек Рейнор и другие. Премьера фильма состоится 1 сентября.

Ранее мы сообщали, что вышел трейлер психологического хоррора "Корабль призраков".

Видео: YouTube / Vertical