Вышел трейлер психологического хоррора "Корабль призраков"

Картина выйдет в прокат 18 августа.

Кинокомпания Vertical представила трейлер психологического хоррора "Корабль призраков". Режиссером фильма выступил Гари Шор.

События хоррора развернутся на лайнере "Королева Мэри". Девушка по имени Эрин решила принять участие в туре по кораблю вместе со своей семьей. Им придется столкнуться с призраками пассажиров, которые отправились в плавание на "Королеве Марии" в 1938 году.

В фильме снялись Элис Ив, Джоэль Фрай, Нелл Хадсон и другие. Картина выйдет в прокат 18 августа.

Ранее мы сообщали, что вышел трейлер документального сериала об истории Верховного суда в США.

Видео: YouTube / Vertical